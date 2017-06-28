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"هآرتس": الشاباك اعتقل ألفي فلسطيني منذ 2016

الأربعاء 28 يونيو 2017 11:21 ص بتوقيت القدس المحتلة

"هآرتس": الشاباك اعتقل ألفي فلسطيني منذ 2016

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن نداف أرغمان رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من ألفي فلسطيني بزعم أنهم كانوا يهمون بتنفيذ عمليات فردية منذ بداية عام 2016.

وذكرت أن أرغمان أعلن خلال مؤتمر بجامعة "تل أبيب" أن التقدم التكنولوجي لدى المؤسسة الأمنية الصهيونية حسّن قدراتها على وقف الهجمات المسلحة، وبفضل القدرات السايبرية تم إحباط العديد من الهجمات المسلحة القوية ضد الكيان، وفق زعمه.

وأوضح رئيس الشاباك أن العثور على مسلح فلسطيني منفرد يعتبر تحديا حقيقيا أمام المخابرات، لكن التطورات التكنولوجية شكلت اختراقا مهما للكيان.

وقال أرغمان إن جهاز الشاباك وبجانبه الأجهزة الأمنية الأخرى تواجه جملة تحديات أمنية من خلال الاستعانة بالقدرات الإلكترونية والسايبرية، من بينها تهديدات المجموعات الفلسطينية المسلحة، وهجمات الهاكرز، وفي سبيل ذلك تم تنفيذ عشرات الهجمات الناجحة والذكية.

وزعمت هآرتس أن الاحتلال اعتقل مؤخرا مئات من الفلسطينيين كانوا ينوون تنفيذ عمليات من خلال ملاحقتهم عبر شبكة الإنترنت، موضحة أن أجهزة الأمن اعتقلت الأشهر الماضية زهاء 2200 فلسطيني كانوا يوجدون في مراحل متقدمة من التخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات هجومية ضد الكيان، معظمها عمليات طعن ودعس.

وأضافت أن أربعمئة منهم اعتقلهم الشاباك والجيش، وبعضهم تم تقديمه للمحاكمة العسكرية، وآخرين تحولوا إلى الاعتقال الإداري، وأربعمائة آخرين تم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية والذين تم اعتقالهم من قبل أجهزتها الأمنية التي وجهت إليهم تحذيرات قاسية بعدم العودة للتفكير بتنفيذ هذه العمليات ضد الاحتلال.

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