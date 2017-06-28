"فيسبوك" يبدأ بث مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

أعلنت شبكة فوكس سبورتس، الثلاثاء عن شراكة مع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك لبث مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مباشرة عبر الإنترنت خلال موسم 2017-2018.

وذكرت الشبكة، التي تمتلكها شركة توينتي فرست سينشري فوكس، على موقعها الالكتروني، أن بعض مباريات دوري الأبطال ستُذاع حصرياً عبر فيسبوك وفوكس سبورتس جو، بينما سيذاع البعض الآخر عبر التلفزيون في الوقت نفسه.

وتسعى الشركات المسؤولة عن شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر إلى إبرام عقود بث أحداث رياضية مباشرة في ظل زيادة إقبال الشباب على متابعتها عبر الإنترنت.

وبموجب الاتفاق ستبث "فوكس سبورتس" مباريات بدوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة مباشرة عبر صفحتها في فيسبوك اعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكرت "فوكس" أن اتفاق الشراكة يتضمن بث مباراتين يومياً بدور المجموعات و4 في دور 16 وأربع أخرى في دور الثمانية.