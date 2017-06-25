حماس: سنلاحق قانونيا كل من يحرّض علينا في لبنان

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها مستمرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مخيمات لبنان.

وقالت الحركة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي في بيروت، الأحد، تعقيباً على ما وصفته بالبياناتِ والمقالاتِ "المشبوهة، التي كتبها مأجورون في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهموا فيها زوراً وبهتاناً حركة حماس بدعمِ وتغطيةِ أفرادٍ ومجموعاتٍ إرهابية".

وأضاف البيان أن "ذلك يهدف إلى تشويهِ مقاومتِها ودورِها في تحقيقِ الأمنِ والاستقرارِ في المخيماتِ (في لبنان) والجوارِ، خدمةً لأجنداتٍ خارجيةٍ، وتساوقاً مع العدو الصهيوني في اعتبارِ حركة حماس إرهابية".

وجاء البيان ردًا على مقال في صحيفة "الديار اللبنانية"، وما كتبه صحفي في موقع "المخيم منطقتنا" ومواقع اتهمت الحركة "بدعمِ وتغطيةِ أفرادٍ ومجموعاتٍ إرهابيةٍ داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان"، بحسب البيان.

وقال مصدر مسؤول في "حماس" إن "الحركة ستلاحق قانونياً كل من يتهمها ويحرض عليها، ويعرض أمنها وأمن كوادرها وعناصرها للخطر".

ووفقاً لإحصاءات الأونروا وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان 422.188، يعيش منهم 222.776 لاجئاً داخل المخيمات و199.412 لاجئاً خارجها. ويشكل اللاجئون الفلسطينيون نحو 12 % من مجموع سكان لبنان.