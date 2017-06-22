نواب صهاينة يطالبون بالتصدي للدعم التركي للمسجد الأقصى

قناة الأقصى - ترجمة

طالب نواب صهاينة، بعقد جلسة برلمانية، لبحث ما أسموه تدخل تركيا، في شؤون القدس من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للمقدسيين، ودعم المسجد الأقصى.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، إنه في اعقاب ما نُشر حول التدخل التركي في المسجد الأقصى، والذي يتم من خلال تحويل ملايين الدولارات من أجل ما قالت عنه الصحيفة "السيطرة على المكان"، طلبت النائب شولي معلم من حزب "البيت اليهودي"، والنائب يهودا غليك من حزب "الليكود"، من رئيس "لجنة الخارجية والامن" في الـ "كنيست"، النائب افي ديختر "الليكود" عقد جلسة خاصة حول الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن النائبيْن قولهما: "مرة أخرى نتلقى مثالاً عميقا عن الخطر الكامن في تدخل الحكومات الأجنبية بما يحدث في (إسرائيل)، في هذه الحالة ليس المقصود جمعيات بريئة فقط، وإنما حركة تم اخراجها عن القانون بسبب عملها الذي شمل العنف والارهاب، من المناسب تحديد نظم واضحة في الموضوع".

كما نقلت تصريحات للنائب اوري اريئيل "البيت اليهودي": "50 سنة على توحيد القدس وجبل الهيكل ليس في أيدينا، والآن يتضح أنه باستثناء تقييد الدخول الى الهيكل، تسمح (إسرائيل) لجهات معادية بالسيطرة على المكان المقدس للشعب اليهودي"، بحسب تعبيره.

وأضاف النائب الصهيوني "يجب منع التسليم بذلك، وعلى رئيس الحكومة، ووزير الأمن الداخلي العمل من أجل تطبيق القانون والسيادة اليهودية في القدس كلها وفي جبل الهيكل بشكل خاص"، كما قال.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" نشرت يوم أمس، بأن صناديق دعم وتنظيمات تركية قامت بتحويل عشرات ملايين الدولارات الى مدينة القدس والمسجد الأقصى، وأن الحكومة التركية تشارك في هذا التمويل لمحاربة ما أسمته الصحيفة "السيطرة الاسرائيلية" في القدس.