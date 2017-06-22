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تقرير أممي

سكان العالم سيبلغون 9.8 مليار نسمة عام 2050

الخميس 22 يونيو 2017 07:25 ص بتوقيت القدس المحتلة

سكان العالم سيبلغون 9.8 مليار نسمة عام 2050

توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان العالم المقدر حاليا بـ 7.6 مليارات نسمة إلى 9.8 مليارات نسمة في عام 2050، وإلى 11.2 مليار نسمة في 2100.

وذكر التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، أن نحو 83 مليون شخص يضافون سنويا إلى سكان العالم.

ووفقا للتوقعات الجديدة للأمم المتحدة يتوقع أن يتخطى عدد سكان الهند عدد سكان الصين في عام 2024. ويبلغ تعداد سكان الهند حاليا 1.3 مليار نسمة، والصين نحو 1.4 مليار.

وقالت الأمم المتحدة إنه من بين أكثر الدول كثافة بالسكان تعد نيجيريا الأسرع نموا، وهي حاليا سابع أكبر دول العالم من حيث السكان، إلا أنه يتوقع أن تتخطى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح ثالث أكبر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان قبل عام 2050.

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