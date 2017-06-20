شؤون اللاجئين بحماس: حق العودة من أساسيات حقوق الإنسان

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أكد مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بلبنان في اليوم العالمي للاجئين أن قضية حق العودة هي من أساسيات حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية ونصّت عليها القرارات الدولية.

وتأتي هذه الذكرى في ظل تفاقم الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين مع تراجع كبير وتقليص للخدمات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأونروا للفلسطينيين في مناطق اللجوء الخمسة.

وقال مكتب شؤون اللاجئين في الحركة في بيان صحفي إن وكالة "الأونروا" معنية بشكل مباشر في تقديم الدعم للاجئين والمتمثل بتوفير الإيواء والغذاء والدواء والتعليم، داعياً إلى استمرارها في تقديم واجبها من خلال تقديم الخدمات وتحسين أداء عملها في تلك المناطق لحين تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية التي هُجروا منها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين، كما دعا الدول العربية المستضيفة وعلى وجه الخصوص لبنان إلى توفير العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين من خلال منح الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية لهم، وعدم ربطها بقضية التوطين.

وطالب المكتب الدولة اللبنانية بإصدار قوانين تسمح للاجئين الفلسطينيين في لبنان بحقّ التملّك والعمل، وأن تتعامل السّلطات اللّبنانيّة مع اللّاجئ الفلسطينيّ وفق مقاربة شاملة، وليست وفق المقاربة الأمنيّة فقط.