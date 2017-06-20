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إحصائية رسمية في "اليوم العالمي للاجئين"

5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة

الثلاثاء 20 يونيو 2017 09:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

استعرض الجهاز المركزي للإحصاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين، والدول العربية المجاورة، وذلك في "اليوم العالمي للاجئين"، الذي يصادف اليوم الثلاثاء، الموافق 20 حزيران من كل عام.  

وأشار الاحصاء في بيان صحفي، إلى أن المأساة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 كانت مأساة مدمرة، فقد طرد ونزح من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال الصهيوني حوالي 957 ألف عربي فلسطيني، أي ما نسبته 66% من اجمالي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عشية حرب عام 1948، وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 1950.

وأوضح البيان أنه استنادا لسجلات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام 2016 نحو 5.9 مليون لاجئ، وهو الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين.

وشكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون في العام 2016 ما نسبته 17.0%، من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 24.5% في قطاع غزة.

أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن 39.1% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت النسبة في لبنان 8.8%، وفي سوريا 10.6%.

وحسب بيانات عام 2016، بلغت نسبة السكان اللاجئين في فلسطين المحتلة 41.5% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة، وأن 26.2% من السكان في الضفة الغربية هم لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 65.3%.

ويوافق يوم 20 يونيو من كل عام، يوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناتهم وبحث سبل تقديم العون لهم، وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

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