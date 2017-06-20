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الطقس وأسعار العملات

الثلاثاء 20 يونيو 2017 09:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس وأسعار العملات

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم غدٍ الأربعاء غائما جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما أسعار العملات مقابل الشيقل، جاءت اليوم الثلاثاء، كالتالي:

الدولار الأميركي 3.52 شيقل.

اليورو الأوروبي 3.93 شيقل.

الدينار الأردني 4.97 شيقل.

الجنيه المصري 0.19 شيقل.

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