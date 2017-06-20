  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

اعتقالات بمداهمات في مناطق بالضفة المحتلة

الثلاثاء 20 يونيو 2017 08:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات بمداهمات في مناطق بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، عددا من المواطنين الفلسطينيين، خلال مداهمات الليلة الماضية، في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

شاباً من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين على حاجز عسكري شمال نابلس، بعد تفتيش المركبة التي كان يستقلها، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شعبان شفيق زيود من السيلة الحارثية بجنين، على حاجز عسكري قرب قرية برقة شمال نابلس.

 يذكر أن الشاب زيود شقيق الأسير مهنا شعبان زيود الذي يقبع في سجن "رامون"، ومحكوم عليه بالسجن 25 عاماً.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بيت لحم، هما: ضياء محمد زعول (24 عاما) من قرية حوسان، ومحمد موسى من بلدة الخضر، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
ll

الاحتلال يسارع في تركيب مئات كاميرات المراقبة بالضفة

اعتقالات بمداهمات للاحتلال في الضفة والقدس
oo

اعتقال طفل وشاب من القدس المحتلة

حماس تدين قرار النائب العام بالضفة حجب مواقع إعلامية
كتلة الصحفي

كتلة الصحفي: حجب المواقع بالضفة انتهاك للأعراف الإعلامية

الأخبار الرئيسية

منذ 19 ساعة

حماس: الاحتلال يتحمل تداعيات تقليص الكهرباء
منذ 11 ساعة

25 إصابة بالمطاط والاختناق في مواجهات شرق القدس
منذ 22 ساعة

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة
منذ 21 ساعة

الاحتلال يبدأ بتخفيض 8 ميجاواط من كهرباء غزة
منذ الأمس

3 أعوام على أسر الجندي الصهيوني شاؤول آرون
منذ 22 ساعة

قتلى وجرحى بدعس مصلين بلندن

مقالات

لا لحجب الرأي الآخر؟!

لا لحجب الرأي الآخر؟!

د.يوسف رزقة
الضغط الثلاثي

الضغط الثلاثي

إياد القرا
الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

د.يوسف رزقة
​إدانة الاستيطان حبر على ورق

​إدانة الاستيطان حبر على ورق

د. أيمن أبو ناهية