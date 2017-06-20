اعتقالات بمداهمات في مناطق بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، عددا من المواطنين الفلسطينيين، خلال مداهمات الليلة الماضية، في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

شاباً من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين على حاجز عسكري شمال نابلس، بعد تفتيش المركبة التي كان يستقلها، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شعبان شفيق زيود من السيلة الحارثية بجنين، على حاجز عسكري قرب قرية برقة شمال نابلس.

يذكر أن الشاب زيود شقيق الأسير مهنا شعبان زيود الذي يقبع في سجن "رامون"، ومحكوم عليه بالسجن 25 عاماً.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بيت لحم، هما: ضياء محمد زعول (24 عاما) من قرية حوسان، ومحمد موسى من بلدة الخضر، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.