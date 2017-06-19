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25 إصابة بالمطاط والاختناق في مواجهات شرق القدس

الإثنين 19 يونيو 2017 10:11 م بتوقيت القدس المحتلة

25 إصابة بالمطاط والاختناق في مواجهات شرق القدس

أصيب عصر الاثنين شابين بعيارين معدنيين مغلفين بالمطاط، ونحو 25 مواطنا آخرين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها عالجت عددا من المصابين ميدانيا.

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