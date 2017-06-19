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الطفل مبرمج على الفضول

الإثنين 19 يونيو 2017 03:52 م بتوقيت القدس المحتلة

الطفل مبرمج على الفضول

قالت عالمة النفس الفرنسية فلافيا مانوشي إننا مبرمجون على أن نكون فضوليين ولدينا الرغبة في اكتشاف البيئة من حولنا، وقادرين على التطور مع التغيرات التي تحيط بنا.

وأضافت مانوشي -وهي متخصصة في علاج السلوك من جامعة باريس- في دراسة بحثية، أنه منذ نعومة أظفاره يكون لدى الطفل فضول في معرفة كل ما يحيط به.

وشرحت أنه في المرحلة العمرية من 4-8 شهور يبدأ الطفل في تعلم كيف يمسك باللعبة ويجعلها تحدث ضوضاء، وفي الفترة العمرية ما بين 12 و18 شهرا يدخل في مرحلة التجربة الشخصية، فهو يبدأ في التعامل مع الواقع من حوله ويترك الكرة تقع من مرتفعات مختلفة لمعرفة آثارها.

وتنتقل العالمة إلى توضيح العلاقة بين الأم والطفل ومدى تأثير هذا الارتباط على الفضول لدى الطفل، إذ يشعر بالأمان الذى يسمح له باكتشاف كل ما حوله.

أما في مرحلة الشباب فهناك شخص يضع الشاب ثقته فيه ويرتبط معه لخوض تجارب كثيرة في العمل، ويستطيع التغلب على الفشل وخيبة الأمل، بل وحتى إعادة التجربة من جديد بفضل من يساعده على ذلك بل ويدعمه على المزيد من التجارب.

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