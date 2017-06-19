الاحتلال يبدأ بتخفيض 8 ميجاواط من كهرباء غزة

قناة الأقصى - غزة

أعلنت سلطة الطاقة في غزة الإثنين، على تخفيض سلطات الاحتلال ثمانية ميجاواط من قدرة الكهرباء على الخطوط الصهيونية المغذية للقطاع، وذلك استجابة لطلب رئيس حركة فتح محمود عباس.

وأوضحت الطاقة في بيان لها أن تقليص قدرة الكهرباء سيؤثر بشكل كبير على برامج التوزيع وانتظامها

وقالت إن "هذه خطوة أولية لتنفيذ القرارات المعلنة مؤخرًا لتقليص الكهرباء على غزة تدريجيًا والتي تمت بطلب من الحكومة الفلسطينية في رام الله".

وحذرت من أن تقليص قدرة الكهرباء الإسرائيلي يُنذر بآثار خطيرة على واقع الكهرباء في غزة، والذي يعاني أصلًا من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة، محملة الاحتلال والأطراف المتسببة بهذا الإجراء كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص.

وكان " الكابينت " الصهيوني أقر تقليص الكهرباء لغزة بمعدل ساعة يوميًا بناءً على طلب من رئيس حركة فتح محمود عباس.