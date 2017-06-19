قتلى وجرحى بدعس مصلين بلندن

قناة الأقصى - لندن

بدأت الشرطة البريطانية التحقيق في حادث الدعس الذي تعرض له مصلون خارج مسجد شمال العاصمة البريطانية لندن، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن الشرطة تتعامل مع عملية إرهابية محتملة، وسارعت لعقد اجتماع طارئ مع حكومتها بعد الهجوم.

وتوقع شهود العيان ارتفاع عدد الضحايا خصوصا القتلى نظرا لوجود اثنين بين المصابين بحالة خطرة. وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان لها "أعلن مقتل شخص في الموقع قرب مسجد دار الرعاية الإسلامية في فينسبري بشمال لندن ونقل ثمانية أشخاص إلى ثلاثة مستشفيات وإن اثنين تلقيا العلاج من إصابات طفيفة بموقع الحادث".

وقالت الشرطة إن سائق السيارة عمره 48 عاما وإن المواطنين أمسكوا به إلى أن اعتقلته الشرطة ونقلته إلى المستشفى وسيخضع لتقييم للصحة العقلية.

وقال شهود عيان إن سيارة "فان" خرجت عن الطريق واندفعت في اتجاه مصلين كانوا يغادرون مسجد في منطقة فينسبرى بارك بعد وقت قصير من منتصف الليل، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ونقل عن الشهود أن منفذ الهجوم قال عقب دعس المصلين الخارجين من المسجد " قمت بواجبي"، مكذبا بذلك ما تردد بشأن منفذ الهجوم يعاني من مشاكل عقلية.

وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين في بيان نشر على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "لقد صدمت تماما من الحادث الذي وقع في فينسبري بارك الليلة، وكنت على اتصال مع المساجد والشرطة ومجلس إسلنغتون بشأن الحادث، وأفكاري معهم ومع المجتمع المتضرر من هذا الحدث الفظيع".

أما مجلس مسلمي بريطانيا فقال إن سائق السيارة دعس المصلين عمدا قرب المسجد بشمال لندن معتبرا الجريمة مظهرا عنيفا لرهاب الإسلام، ودعا السلطات إلى تعزيز إجراءات الأمن خارج المساجد.

وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني هارود خان على صفحته بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي إنه شعر بالصدمة لدى سماعه بالحادث.