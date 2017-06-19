الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، 13 فلسطينيا من مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلتيْن، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وطالت الاعتقالات فلسطينييْن من بلدة سالم شرقي نابلس شمال الضفة المحتلة، وآخريْن من مدينة البيرة، فيما اعتقل شاب فلسطيني من منطقة "سمير خميس" شمالي مدينة القدس.

كما أن الاحتلال اعتقل ستة فلسطينيين من مدينة بيت لحم جنوب الضفة، وبلدتي بيت ساحور، وحوسان القريبة منها، كما اعتقل مواطنا من بلدة دير سامت قضاء الخليل (جنوبا).

وفي قلقيلة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب محمد أمين الشيخ (18 عاما) من قرية سنيريا شرقي المدينة، بعد دهم منزل عائلته والاعتداء عليه بالضرب.