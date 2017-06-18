الأورومتوسطى يقدم شكوى لمقرر الأمم المتحدة حول حجب السلطة للمواقع

قناة الأقصى - غزة

أعلن مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده مساء الأحد عن تقديم شكوى لدى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير بعد حجب السلطة الفلسطينية عشرات المواقع والصحف الإخبارية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال مدير المرصد رامي عبده على صفحته بـ"فيسبوك" إنه "استجابة لشكاوى تلقيناها من عدد من الصحف والمواقع الإخبارية والأصدقاء في وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) وشبكة قدس الإخبارية حول حجب مواقعهم الالكترونية وبعد التواصل مع عدد من الشركات المزودة لخدمة الانترنت، قدم المرصد شكوى عاجلة للسيد ديفيد كي مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير".

ولفت إلى أن المرصد سيقدم يوم غدا الاثنين بيانا شفويا في مجلس حقوق الانسان خلال النقاش العام حول البند السابع تتطرق إلى الموضوع.

ودعا عبده المغردين للتواصل مع المقرر الخاص عبر حسابه على تويتر وأيضا عبر إيميل المقرر الخاص

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