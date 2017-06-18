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بعملية استشهادية بددت آمال شارون

15 عاما على قتل كتائب القسام لـ 19 صهيونيا بالقدس

الأحد 18 يونيو 2017 04:34 م بتوقيت القدس المحتلة

15 عاما على قتل كتائب القسام لـ 19 صهيونيا بالقدس

في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما، فجّر الاستشهادي القسامي محمد هزاع الغول من مخيم الفارعة جنوب طوباس، نفسه في حافلة تقل متطرفين صهاينة بالقدس المحتلة.

ففي الثامن عشر من يونيو عام 2002، انطلق الاستشهادي محمد الغول إلى العمق الصهيوني في القدس المحتلة، واستقل الحافلة الصهيونية رقم 32، خارج مستوطنة "جيلو" بين القدس وبيت لحم، متسلحا بمتفجرات حوّلت الحافلة إلى كتلة من النار.

وفجر الغول نفسه في الحافلة الصهيونية لدى توقفها عند إشارة ضوئية جنوبي المدينة المقدسة، وقد دمر الانفجار الحافلة التي كانت مكتظة بالركاب جُلهم من الجنود الصهاينة.

واعترف الاحتلال الصهيوني حينها بقتل 19 صهيونياً وإصابة 74 آخرين نتيجة الانفجار.

اعتبر مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ أحمد ياسين آنذاك، أن العملية الفدائية تندرج في إطار استمرار الشعب الفلسطيني بممارسة حقه في المقاومة والدفاع عن نفسه.

وأعرب الشارع الفلسطيني عن فرحته العارمة بالعملية البطولية لاسيما وأنها الأولى بعد عملية السور الواقي الصهيونية التي ثبت فشلها في منع الاستشهاديين من ضرب عمق الكيان الصهيوني، وكانت إحدى عمليات الثأر المقدس القسامية.

وكانت سلطة أوسلو أدانت العملية، وجددت رفضها لاستهداف الصهاينة، ونفذت في وقتها بحملة أمنية بحثاً عن المنفذين.

15 عاما على قتل كتائب القسام لـ 19 صهيونيا بالقدس
15 عاما على قتل كتائب القسام لـ 19 صهيونيا بالقدس
15 عاما على قتل كتائب القسام لـ 19 صهيونيا بالقدس
15 عاما على قتل كتائب القسام لـ 19 صهيونيا بالقدس
15 عاما على قتل كتائب القسام لـ 19 صهيونيا بالقدس
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