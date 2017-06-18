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رام الله: وقفة احتجاجية ضد قرار السلطة قطع رواتب أسرى ومحررين

الأحد 18 يونيو 2017 04:15 م بتوقيت القدس المحتلة

رام الله: وقفة احتجاجية ضد قرار السلطة قطع رواتب أسرى ومحررين

نظم ذوو أسرى فلسطينيين ومحرّرين من السجون الصهيونية، الأحد، وقفة احتجاجية في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، تنديدا بقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتبهم.

وقال المحتجون إن وقفتهم للتعبير عن رفضهم لقرار يتنكر لنضالات الأسرى الذين أمضوا سنوات عمرهم في سجون الاحتلال.

وكانت السلطة قبل نحو عشرة أيام قطعت رواتب 277 محررًا؛ جلهم من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار".

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إقدام وزارة المالية التابعة للسلطة على قطع رواتب عشرات المحررين من سجون الاحتلال.

وكان "الكنيست" الصهيوني، صادق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون حسم الأموال المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين من المستحقات الضريبية للسلطة.

المصدر : قناة الأقصى / قدس برس

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