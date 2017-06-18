الحية: نعمل لتشكيل جبهة انقاذ وطني والتقينا بفريق دحلان

قناة الأقصى - متابعة خاصة

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن إجراءات محمود عباس رئيس حركة فتح ضد قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني، تدفع الحركة للمزيد من الالتصاق بمشروعها الوطني، وأن تقيم أكبر ورشة عمل فلسطينية لوضع البدائل عن الانهيار في منظومة القيم التي وصل لها، مؤكدا وجود لقاءات بين حماس وقيادات محسوبة على "تيار دحلان".

وأعلن في لقاء ضمن برنامج الصالون الصحفي الذي يقيمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الأحد، عن أن حماس اليوم في حوارات متعددة مع كل الأطراف والنخب لتشكيل جبهة إنقاذ للمشروع الوطني، وأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام إجراءات عباس ضد أهل قطاع غزة.

وأضاف: "ذاهبون بشكل واضح لنتحدث مع الكل حول قضيتنا الوطنية؛ لأننا عندما نرى محاولة عزل الشعب والمقاومة عن قضيتهم، فهذا يزيدنا تمسكا بالمبادئ والثوابت".

وتابع: "نطرق كل الأبواب في مواجهة الحصار وإجراءات عباس، ولن ننحني لها أو تكسرنا بل سنتوحد ونبذل كل جهد مستطاع في إدارة سليمة للأوضاع"، موضحا أن حركته بهذا الشأن تطرق كل الأبواب في كل الساحات، وتأتي في سياقها زيارات مصر، والحديث مع قيادتها كيف نخرج من الحصار ونواجه إجراءات عباس والاحتلال اللاأخلاقية ضد شعبنا.

لقاء حماس مع "تيار دحلان"

وأشار إلى أنه خلال زيارة وفد حماس الأخيرة لمصر، حدثت لقاءات مع بعض القيادات الفتحاوية من فريق محمد دحلان وهي ليست اللقاءات الأولى، خاصة مع القيادي سمير المشهراوي، وأنه ليس هناك حساسية في لقاء قيادات بفتح يتبعون لدحلان.

وأوضح الحية أن ما تم هو استكمال للعلاقة بينهم على صعيد البعد الإنساني وتخفيف المعاناة عن غزة، مضيفا: "وبيننا عمل منذ 6 سنوات مع باقي الفصائل في لجنة التكافل المجتمعية التي عطلها محمود عباس بعد أن اتُفق عليها في اتفاق القاهرة.

وأكمل: "مشروع المصالحة المجتمعية هو تعويض لكل من جرح وتألم، ونأمل أن ننجح في غضون شهرين أو ثلاثة في إنهاء هذا الموضوع"، متسائلا: "هل ننتظر أن يوافق عباس على المصالحة بعد أن توافق له بذلك أمريكا وإسرائيل؟ عباس غير مستعد للمصالحة معنا، والمشروع الوطني كله في خطر".

وأردف حول ما تتحدث عنه بعض وسائل الإعلام من اتفاقات لتحسين الوضع بغزة مع مصر ودحلان: "نحن نرى حالة الارتياح الشعبية، ونريد أن نزيدها، وهناك حالة تفاؤل وارتياح، ونحن نتحدث مع كل فلسطيني من جهته للتخفيف عن غزة، ونريد أن نلمس تحسنا في الأوضاع قبل أي حديث إعلامي".

"عباس لا يريد المصالحة"

وفيما يتعلق بإجراءات عباس ضد غزة، قال الحية إن هذه الإجراءات "العباسية" لا تنهي الانقسام بل تعززه، وترسخ الإيمان بأن القضية الفلسطينية والضفة والانتفاضة مخطوفة بيد محمود عباس، مشددا أن الذي يعيق المصالحة هو محمود عباس، وبإجراءاته يعمق الانقسام، ونخشى أنه يريد الانفصال وليس فقط الانقسام".

ونوه عضو المكتب السياسي لحماس إلى أن سياسات عباس والسلطة في إضعاف عناصر القوة لدى شعبنا وفي مقدمتها المقاومة أدت إلى تراجع مكانة القضية الفلسطينية، واستهدفت غزة بكل مكوناتها.

وكشف الحية عن أن آخر لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ونائبه حينها إسماعيل هنية مع عباس، جعل حماس تصل ليقين أنه لا يريد حلا ولا مصالحة ولا عقد للمجلس التشريعي، ويريد أن يفرض كل شيء يريده فقط.

وقال: "عندما مسّت إجراءات عباس بالناس في غزة، يجب أن نوقفها، وموقفنا من عباس هو سياساته في القضية الفلسطينية والتنازل عنها، واجراءاته اللاإنسانية ضد أهل غزة".

معبر رفح والعلاقة مع مصر

وحول زيارة وفد حماس الأخيرة لمصر برئاسة قائد الحركة بغزة يحيى السنوار، قال الحية إن العلاقة مع مصر ذاهبة للتحسن والتطور والاستقرار، وقد جاءت الزيارة الأخيرة استكمالا لزيارات عمرها الزمني 15 شهرا.

واعتبر أن اللقاء الأخير في مصر كان أفضل اللقاءات خلال الفترة الماضية، موضحا أنها جاءت في سياق استكمال اللقاءات وتطوير العلاقة مع مصر، وبحث القضية الفلسطينية، ثم حصار غزة وإجراءات عباس، والعلاقة الأمنية على حدود غزة وتأمين الحدود.

وكشف الحية عن أن هناك تفهما عاليا من الأشقاء بمصر للأزمات التي فُرضت على غزة، وأن هناك إجراءات تُستكمل في هذا الإطار، قائلا: "دعونا نرى النتائج على الأرض ما يبشر شعبنا دون الحديث في الاعلام، فنحن نريد واقعا على الأرض".

وحول فتح معبر رفح وتطويره، توقع عضو المكتب السياسي لحماس أن يكون المعبر البري والتجاري جاهزا للعمل بعد تطويره قبل عيد الأضحى القادم، وأن أعمال التطوير والتجهيز فيه قد تجعل فتحه صعبا هذه الأيام.

وقال الحية في الموضوع الأمني: "سنسعى ألّا يصل لمصر من غزة أي سوء، ووزارة الداخلية بغزة عاقدة العزم على تطوير هذا الأمر، وأن هناك رضى من الطرفين في هذا الموضوع".

وأشار إلى أن هناك سعي لإدخال وقود لمحطة توليد الكهرباء من مصر، آملا أن ينجح هذا الأمر؛ لأن عباس ما زال يصرّ على فرض ضرائب وقود المحطة وتعطيل خط 161.

هنية سيبقى في غزة

وفيما يتعلق بأماكن تواجد قيادات حماس، نظرا للأزمات الإقليمية والازمة الخليجية القطرية، قال الحية، إن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية سيبقى في فلسطين، ولن يخرج إلا في زيارات فقط.

وتابع: "نحن نُستضاف لدى الدول، وأي دولة لا تحتمل وجود أي قائد نقول لها شكرا ونغادر، وفلسطين شرف وقداسة لكل من يحتضنها، ومعنيون أن يبقى قيادات حماس في كل أماكن تواجد الشعب والأمة العربية والإسلامية، فنحن موجودون في قطر وإيران وتركيا ومصر والسعودية ولدينا ممثلين في كل مكان".

وأكّد الحية حرص حماس على تعزيز العلاقات السياسية مع كل مكونات شعبنا وأمتنا، وأن تبقى حركته سببا في توحيدهم، قائلا: "حماس لن تكون في يوم من الأيام سببا في انقسام الدول العربية، واليوم نطلقه شعارا نريد نصرتكم لنا ولن نكون ظالمين لكم، وأيدينا ممتدة بالخير لأمتنا".

وعبّر عن أسف حماس للأزمة القطرية، مؤكدا أنها لم تتأثر وما زال قيادات منها في قطر، مشددا على أن حماس ليست جزءًا من المشكلة بل هي "حُشرت" في القضية.

واختتم حديثه بأن ما يجري في المنطقة يعرضه أمتنا للخطر، وينعكس على قضيتنا الفلسطينية، حيث يراد للاحتلال الصهيوني أن يتمدد في المنطقة، معتبرا أن حالة قبول الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه مسألة خطيرة تضرب القضية الفلسطينية في العمق.

اللقاء بالفيديو