الحية: نجري حوارات لتشكيل جبهة انقاذ وطني ومواجهة إجراءات عباس

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن إجراءات محمود عباس رئيس حركة فتح، تدفع الحركة للمزيد من الالتصاق بمشروعها الوطني، وأن تقيم أكبر ورشة عمل فلسطينية لوضع البدائل عن الانهيار في منظومة القيم، مؤكدا وجود لقاءات بين حماس وقيادات من "تيار دحلان" في فتح.

وأعلن في لقاء ضمن برنامج الصالون الصحفي الذي يقيمه منتدى الاعلاميين الفلسطينيين، الأحد، عن أن حماس اليوم في حوارات متعددة مع كل الأطراف والنخب لتشكيل جبهة إنقاذ للمشروع الوطني، مؤكدا "لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام إجراءات عباس".

وأضاف: "ذاهبون بشكل واضح لنتحدث مع الكل حول قضيتنا الوطنية؛ لأننا عندما نرى محاولة عزل الشعب والمقامة عن قضيته، يزيدنا تمسكا بالمبادئ والثوابت".

يتبع...