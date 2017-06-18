3 أعوام على إعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار

قال نادي الأسير الفلسطيني إن اليوم الأحد، الموافق الثامن عشر من حزيران، يوافق الذكرى الثالثة على اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني لنحو 70 أسيرا من محرري صفقة وفاء الأحرار "شاليط"، التي نفذتها كتائب القسام عام 2011.

وأشار نادي الأسير، في بيان له إلى أن الاحتلال وخلال هذه المدة أعاد الأحكام السابقة لأكثر من 50 أسيرا، غالبيتها أحكام بالسجن المؤبد؛ وكان ذلك عبر قانون تعسفي أقره الاحتلال، ونفذه عبر ما تعرف "بلجنة الاعتراضات العسكرية"، التي أنشئت للنظر في قضاياهم.

وكان من بين من أعاد الاحتلال لهم الأحكام خلال العام الجاري، الأسير نائل البرغوثي، حيث أعادت حكمه البالغ مؤبد، و(18) عاما، وهو يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، والتي بلغت (37) عاما.

وأخلف الاحتلال الصهيوني، بصفقة وفاء الأحرار عبر إعادة اعتقال أعداد من الأسرى المحررين بالصفقة، وذلك في حملة شنها ضدهم، عام 2014 .