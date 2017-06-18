"الكابينت" سيجري مناقشة لمشروع قلقيلية

قناة الأقصى - شؤون صهيونية



من المقرر أن يناقش الكابينت مرة أخرى مشروع السماح للسلطة بتوسيع مدينة قلقيلية بشمال الضفة بآلاف الوحدات السكنية، عقب موجة الانتقادات التي شنتها أحزاب يمينية ومن بينها الليلكود.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نقاشًا جديدًا للمشروع المثير للجدل سيبدأ قريبًا، والذي يأتي في إطار سياسة مفاضلة المناطق بالضفة وفي إطار خطة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان والتي أسماه "العصا والجزرة".

وكان الكابينت قد صادق قبل ثماني أشهر على الخطة التي تقضي بتوسيع المدينة ومضاعفة عدد سكانها ب 60 ألف فلسطيني، الأمر الذي لاقى معارضة شديدة من المستوطنين والأحزاب اليمينية.