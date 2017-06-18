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قافلة مساعدات من الجزائر تنطلق اليوم نحو غزة

الأحد 18 يونيو 2017 12:23 م بتوقيت القدس المحتلة

قافلة مساعدات من الجزائر تنطلق اليوم نحو غزة

قناة الأقصى - غزة 


تنطلق بعد ظهر الأحد من الجزائر قافلة مساعدات أغلبها طبية، متوجهة إلى قطاع غزة في رحلة بحرية نحو ميناء العريش شمال شرقي مصر.

وقال القيادي في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تهامي مجوري (أكبر تجمع مستقل لعلماء الجزائر) لوكالة "الأناضول" إن" قافلة المساعدات الإنسانية لفائدة إخواننا في قطاع غزة ستنطلق عبر باخرة من ميناء الجزائر العاصمة نحو ميناء العريش المصري قبل النقل برًا عبر معبر رفح نحو القطاع″.

وأوضح أن هذه القافلة هي الرابعة من نوعها بالنسبة لجمعيتنا، ويجري التحضير لها منذ سنتين تقريبًا، وقد تلقينا قبل أسابيع الضوء الأخضر من السلطات المصرية”.

وأضاف أن القافلة عبارة عن مساعدات طبية وملابس ومستلزمات منزلية، إلى جانب أدوات مدرسية موجهة لتلاميذ القطاع المحاصر، تم جمعها في إطار حملة تبرعات شعبية في الجزائر.

وأشار مجوري، أحد أعضاء اللجنة المشرفة على القافلة، إلى أن الجمعية سبق أن نظمت عدة قوافل مساعدات نحو غزة، كان آخرها عام 2015.

ولفت إلى أن رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية عمار طالبي سينظم في وقت لاحق الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بميناء الجزائر العاصمة، لإعلان الانطلاق الرسمي للقافلة، فيما يتوجه وفد آخر لاستقبالها بميناء العريش من أجل الإشراف على تسييرها نحو القطاع.

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