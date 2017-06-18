اعتقالات بمداهمات للاحتلال في الضفة والقدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق مداخل قرية دير أبو مشعل غرب رام الله بالكامل، وهي مسقط رأس شهداء عملية القدس قبل يومين.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل المواطنة عناية عطا زوجة الأسير القسامي صالح عطا المحكوم 21 عاما في سجون الاحتلال.

وأفاد بأن قوات الاحتلال صادرت مجموعة من مركبات المواطنين في القرية، بينما أصيب شابيْن بالرصاص خلال مواجهات اندلعت فيها.

وفي رام الله أيضا، اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة المغير قضاء رام الله، هم: عامر عاطف أبو عليا، بهاء أسامة أبو عليا، وليث عماد أبو عليا.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن إيهاب سعيد عجمي، من بلدة عتيل، أثناء زيارته للمسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه.

ومن بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، اعتقل الاحتلال معتز جفال، بينما اعتقل الأسير المحرر أحمد هريش، من بيتونيا قضاء رام ألله.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش اعتقل 7 فلسطينيين خلال مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة.