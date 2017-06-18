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والاعتداء على المرابطين فيه

بالصور والفيديو : إصابات وتوتر بعد اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للأقصى

الأحد 18 يونيو 2017 08:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

إصابات وتوتر بعد اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

شهد المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، توترا شديدا بعد اقتحام قوات الاحتلال الخاصة لباحاته ومحاصرة المصلين تزامنا مع اقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود لباحاته.

وأفاد مراسلنا أن المسجد يشهد توترا بعد اقتحام المستوطنين والقوات الخاصة للمسجد، صباح اليوم، ومحاولات التشويش والاعتداء على المعتكفين بالمسجد ومحاصرتهم.

وقال إن قوات الاحتلال اعتدت على أحد المرابطين بالأقصى، وأطلقت غاز الفلفل، وقنال الغاز على المصلين في المسجد القبلي ما أدى لإصابة أعداد منهم.

وذكرت مصادر في المسجد أن أحد جنود الاحتلال أصيب في رأسه إثر عراك واشتباك بين القوات الخاصة التي اعتدت على المعتكفين.

يتبع..

إصابات وتوتر بعد اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للأقصى
إصابات وتوتر بعد اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للأقصى
إصابات وتوتر بعد اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للأقصى
إصابات وتوتر بعد اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للأقصى
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