إصابات واعتقالات بعد اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

شهد المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، توترا شديدا بعد اقتحام قوات الاحتلال الخاصة لباحاته ومحاصرة المصلين تزامنا مع اقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود لباحاته.

وأفاد مراسلنا بأن المسجد يشهد توترا بعد اقتحامه من المستوطنين والقوات الخاصة، صباح اليوم، ومحاولات التشويش والاعتداء على المعتكفين ومحاصرتهم.

واعتقل الاحتلال إثنين من المصلين في المسجد، أوضح مراسلنا أنهما من المسلمين الأجانب الذين يتوافدون للاعتكاف في الأقصى.

وقال إن قوات الاحتلال اعتدت على أحد المرابطين بالأقصى، وأطلقت غاز الفلفل، وقنال الغاز على المصلين في المسجد القبلي ما أدى لإصابة أعداد منهم بالاختناق.

وذكرت مصادر في المسجد أن أحد جنود الاحتلال أصيب في رأسه إثر عراك واشتباك مع القوات الخاصة التي اعتدت على المعتكفين.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال اعتلت سطح المصلى القبلي وأغلقت أبوابه بالسلاسل ومنعت المصلين من الخروج منه.