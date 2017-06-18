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الاحتلال يبعد 350 فلسطينيا عن القدس

الأحد 18 يونيو 2017 05:03 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يبعد 350 فلسطينيا عن القدس

نوه تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم السبت، إلى أن قوات الاحتلال قامت في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة بإبعاد ما لا يقل عن 350 فلسطينيا عن مدينة القدس ومناطق أخرى في أراضي48، بادعاء عدم حيازتهم على "تصاريح قانونية".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد صادق، مساء أمس الجمعة، على توصية وزارة الأمن الداخلي والشرطة بالإلغاء الفوري لكافة تصاريح الدخول إلى دولة الاحتلال التي مُنحت في وقت سابق لعدد محدود من العائلات الفلسطينية في الضفة المحتلة لزيارة ذويهم في أراضي48، وفق فئة "زيارة عائلة في العيد".

وبالإضافة إلى سحب تصاريح الدخول الى دولة الاحتلال من عوائل الشهداء الثلاثة، والتحقيق معهم، تم أيضا الغاء 713 تصريح دخول لأهالي قرية دير أبو مشعل، بحسب تقرير نشره موقع واللا الصهيوني.

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