ماذا علقت حركة حماس حول زعم الصهاينة نسب عملية القدس لداعش ؟!

قناة الأقصى - غزة



قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السبت إن نسب العملية الفدائية التي وقعت في مدينة القدس المحتلة أمس إلى تنظيم "داعش" "محاولة لخلط الأوراق".

وأكد المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي أن منفذي العملية مقاومان من الجبهة الشعبية وثالث من حركة حماس.

وأشار أبو زهري إلى أن العملية "تأتي في إطار العمليات الشعبية" ضد الكيان الصهيوني .

وقُتلت مساء أمس مجندة صهيونية وأصيب ستة آخرون بعمليتين فدائيتين في القدس المحتلة، فيما استشهد ثلاثة من المنفذين هم براء إبراهيم صالح عطا (١٨ عامًا)، وحسن أحمد عنكوش (١٨ عامًا)، وأسامة أحمد عطا (18 عامًا) من قرية دير أبو مشعل قضاء رام الله.