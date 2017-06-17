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مهجة القدس: نقل الأسير محمد علان إلى عزل "مجدو"

السبت 17 يونيو 2017 05:59 م بتوقيت القدس المحتلة

مهجة القدس: نقل الأسير محمد علان إلى عزل "مجدو"

قناة الأقصى - شؤون الأسرى
 

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى السبت أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير المحامي محمد نصر الدين مفضي علان (33 عامًا) من مركز تحقيق "الجلمة" إلى عزل سجن "مجدو".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير محمد علان بتاريخ 08/06/2017 وحولته إلى مركز "الجلمة" للتحقيق معه.

جدير بالذكر أن الأسير علان ولد بتاريخ 05/08/1984م؛ من قرية عينابوس قضاء نابلس شمال الضفة المحتلة، وهو محامي مزاول، وسبق أن اعتقل في سجون الاحتلال مرتين أمضى خلالهما ما يزيد عن ثلاث سنوات على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي.

وكان اعتقاله الأخير بتاريخ 06/11/2014، وقد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لسياسة اعتقاله الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام، استمر لمدة (65) يومًا من تاريخ 18/06/2015 وحتى 21/08/2015 وفي اليوم الأخير من إضرابه دخل في مرحلة حرجة وخطيرة جدًا على حياته.

وبحسب مؤسسة "مهجة القدس"، فقد رضخت المحكمة العليا الصهيونية لطلب هيئة الدفاع عن الأسير علان، وقررت تعليق الاعتقال الإداري واعتباره حرًا، ويبقى في مشفى "برزلاي" للعلاج حتى تحسن وضعه الصحي.

إلا أنه وبعد أن استقر وضعه الصحي وقرار إدارة المشفى الموافقة على خروجه، اعتقلته قوات الاحتلال من باحة المشفى ونقله إلى سجن مشفى "الرملة" ليكمل الأمر الإداري الأخير الذي انتهى بيوم تحرره بتاريخ 04/11/2015.

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