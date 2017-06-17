الإعلام العبري: محادثات سعودية صهيونية لإقامة علاقات اقتصادية

قناة الأقصى - شؤوون صهيونية

ذكرت القناة العاشرة العبرية أن محادثات تجري بين السعودية والكيان الصهيوني لإقامة علاقات اقتصادية بين البلدين، من حيث السماح للشركات الصهيونية للعمل في الخليج.

وأضافت القناة نقلاً عن تقرير نشرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن المحادثات تتم على المستوى الدبلوماسي في السعودية والكيان لإقامة علاقات اقتصادية، من حيث السماح للشركات الصهيونية العمل في الخليج، والتحليق فوق المجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة أنه إذا تم هذا الاتفاق فإنه بمثابة خطوة دراماتيكية من شأنها تعزيز التحالف بين اثنين من أكبر أعداء إيران وسوف يغير ديناميكيات العديد من الصراعات التي تدور في منطقة الشرق الأوسط.