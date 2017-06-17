  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

الإعلام العبري: محادثات سعودية صهيونية لإقامة علاقات اقتصادية

السبت 17 يونيو 2017 11:30 ص بتوقيت القدس المحتلة

الإعلام العبري: محادثات سعودية صهيونية لإقامة علاقات اقتصادية

قناة الأقصى - شؤوون صهيونية

ذكرت القناة العاشرة العبرية أن محادثات تجري بين السعودية والكيان الصهيوني لإقامة علاقات اقتصادية بين البلدين، من حيث السماح للشركات الصهيونية للعمل في الخليج.

وأضافت القناة نقلاً عن تقرير نشرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن المحادثات تتم على المستوى الدبلوماسي في السعودية والكيان لإقامة علاقات اقتصادية، من حيث السماح للشركات الصهيونية العمل في الخليج، والتحليق فوق المجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة أنه إذا تم هذا الاتفاق فإنه بمثابة خطوة دراماتيكية من شأنها تعزيز التحالف بين اثنين من أكبر أعداء إيران وسوف يغير ديناميكيات العديد من الصراعات التي تدور في منطقة الشرق الأوسط.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
1

القناة 2 العبرية تستضيف شخصية سعودية تهاجم حماس والجهاد
3016c80402

الإعلام العبري: القسام أطلق 2000 صاروخ باتجاه البحر

هجمات إلكترونية جديدة ضد مواقع صهيونية عسكرية
thumb (1)

الاحتلال يزعم اعتقال خلية نفذت عمليات ضد أهداف صهيونية
48fb6ccefdda2bfa568dc4d35e461007

مخاوف صهيونية من إقدام حماس على أسر جنود آخرين

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

عملية عسكرية موسعة للاحتلال في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله
منذ ساعتين

أسيران من القطاع يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
منذ 6 ساعات

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم محاولة طعن شمال الخليل
منذ 15 ساعة

استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
منذ 17 ساعة

8 إصابات بالرصاص و30 بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع
منذ 22 ساعة

عشرات الآلاف يتوجهون للأقصى لأداء صلاة الجمعة

مقالات

الضغط الثلاثي

الضغط الثلاثي

إياد القرا
الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

د.يوسف رزقة
​إدانة الاستيطان حبر على ورق

​إدانة الاستيطان حبر على ورق

د. أيمن أبو ناهية
إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة