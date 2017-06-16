استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة



استشهد ثلاثة فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقرب من باب العامود بالقدس المحتلة .

وقال الإعلام العبري إن أربعة فلسطينيين أقدموا على تنفيذ عملية طعن مشتركة، وأصابوا 5 جنود على الأقل، من بينهم مجندة حالتها ميؤوس منها .

وأكد الإعلام العبري أن قواته أطلقت النار على الشبان الثلاثة، مما أدى إلى استشهادهم على الفور، في حين تجري ملاحقة الرابع الذي فر من المكان .

وأغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية لمكان العملية، وأعلنتها منطقة مغلقة، وأجرت حملة تفتيش واسعة في صفوف المواطنين .