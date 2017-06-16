  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

وإصابة 5 جنود بينهم حالة ميؤوس منها

بالصور والفيديو : استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس

الجمعة 16 يونيو 2017 08:29 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة 
 

استشهد ثلاثة فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقرب من باب العامود بالقدس المحتلة .

وقال الإعلام العبري إن أربعة فلسطينيين أقدموا على تنفيذ عملية طعن مشتركة، وأصابوا 5 جنود على الأقل، من بينهم مجندة حالتها ميؤوس منها .

وأكد الإعلام العبري أن قواته أطلقت النار على الشبان الثلاثة، مما أدى إلى استشهادهم على الفور، في حين تجري ملاحقة الرابع الذي فر من المكان .

وأغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية لمكان العملية، وأعلنتها منطقة مغلقة، وأجرت حملة تفتيش واسعة في صفوف المواطنين .

استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
استشهاد 3 فلسطينيين عقب تنفيذهم عملية طعن مشتركة بالقدس
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
552e3b1ba1659

استشهاد شقيقيْن من أبناء مخيم النيرب بسورية
mmm

أبو مرزوق يصل بيروت للقاء مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين
hgh

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في أبو ديس بالقدس
418610_454519434570415_628795789_n

الاحتلال يغرّم 4 شبان بالقدس بحجة إزعاج المستوطنين
c88802243f6c1a128f6328cbb7abe0f0

استشهاد قائد بسلاح الهندسة القسامي بانفجار في رفح

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

8 إصابات بالرصاص و30 بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع
منذ 7 ساعات

عشرات الآلاف يتوجهون للأقصى لأداء صلاة الجمعة
منذ 16 ساعة

الصحة: وقف توريد الأدوية والتحويلات العلاجية أدى لوفاة عدة مرضى بغزة
منذ 21 ساعة

تسريب صوتي لقيادي فتحاوي يطالب السلطة بعدم حل مشكلة كهرباء غزة
منذ الأمس

حماس تدين قرار النائب العام بالضفة حجب مواقع إعلامية
منذ الأمس

شهيد و 5 عمليات فدائية خلال الأسبوع الثاني من يونيو

مقالات

الضغط الثلاثي

الضغط الثلاثي

إياد القرا
الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

د.يوسف رزقة
​إدانة الاستيطان حبر على ورق

​إدانة الاستيطان حبر على ورق

د. أيمن أبو ناهية
إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة