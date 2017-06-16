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وإطلاق نار على سيارات الإسعاف وسيارة بث قناة الأقصى

بالصور : 8 إصابات بالرصاص و30 بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع

الجمعة 16 يونيو 2017 06:33 م بتوقيت القدس المحتلة

8 إصابات بالرصاص و30 بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع

قناة الأقصى - غزة 

أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص الحي و30 آخرون بالاختناق؛ بينهم مسعفين عصر الجمعة، بمواجهات مع قوات الاحتلال الصهيونية في مناطق محاذية للشريط الأمني شرقي قطاع غزة رفضًا للحصار المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وأفاد مراسلنا باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي خانيونس ومخيم البريج ومدينة غزة ومخيم جباليا بعد وصول مئات الشبان إلى المناطق الحدودية.

وأوضح مراسلنا في شمال القطاع أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي استخدم الجنود خلالها أسلحة القنص وقنابل الغاز المدمع.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت سيارتي إسعاف تابعتين لوزارة الصحة بقنابل الغاز، ما أدى لاختناق عدد من المسعفين الذين تواجدوا في المكان لعلاج الشبان المصابين.

أما في جنوبي القطاع، فأشار مراسلنا إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في مواجهات شارك فيها عشرات الفتية والشبان شرقي خزاعة شرقي خانيونس.

وفي المنطقة الشرقية لمدينة غزة، أصيب عشرات الشبان بالاختناق في مواجهات قرب موقع "ناحل عوز" العسكري الصهيوني.

وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت عشرات قنابل الغاز المدمع بشكل متزامن صوب المتظاهرين في محاولة لتفريقهم، لكن بعض الشبان أعادوا قنابل الغاز باتجاه الجنود.

وفي مواجهات شرقي مخيم البريج بوسط القطاع، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب طواقم صحفية تُغطي الحدث، فأصيبت سيارة بث خارجي تابعة لقناة الأقصى الفضائية.

أما المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الطبيب أشرف القدرة؛ فأفاد بإصابة مواطنَين أحدهما في الرأس خلال المواجهات، بالإضافة إلى إصابة أربعة مسعفين وصحفيين بالاختناق.

وتشهد المناطق الحدودية شرقي القطاع مواجهات شبه يومية مع قوات الاحتلال تتركز أيام الجمعة رفضًا للحصار بدعوة من "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار".

8 إصابات بالرصاص و30 بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع
8 إصابات بالرصاص و30 بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع
8 إصابات بالرصاص و30 بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع
8 إصابات بالرصاص و30 بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع
8 إصابات بالرصاص و30 بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع
8 إصابات بالرصاص و30 بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شرقي القطاع
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