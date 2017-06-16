  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

وإطلاق نار على سيارات الإسعاف وسيارة بث قناة الأقصى

بالصور : ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في المواجهات على حدود قطاع غزة

الجمعة 16 يونيو 2017 06:33 م بتوقيت القدس المحتلة

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في المواجهات على حدود قطاع غزة

قناة الأقصى - غزة 
 

أصيب مواطِنان اثنان برصاص الاحتلال الصهيوني في المواجهات الجارية على الحدود الشرقية .

وأكدت وزارة الصحة وصول 3 إصابات إلى مشافيها، إحداهما بالرأس، وإصابة أكثر من 20 مواطنًا بحالة الاختناق جراء قنابل الغاز .

وبينت أنه تعرضت سيارات الإسعاف التابعة لها لإطلاق نار متعمد من طرف الاحتلال الصهيوني .

وفي نفس السياق تعرضت سيارة بث فضائية الأقصى لإطلاق الرصاص الحي أثناء تغطيتها للأحداث الجارية على المناطق الحدودية .

وكان الحراك الشعبي قد دعا لجمعة الغضب لأجل كسر الحصار عن قطاع غزة .

وأكد الحراك الشعبي على مواصلة فعالياته الغاضبة والرافضة للحصار حتى يتم كسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة .

 

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في المواجهات على حدود قطاع غزة
ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في المواجهات على حدود قطاع غزة
ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في المواجهات على حدود قطاع غزة
ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في المواجهات على حدود قطاع غزة
ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في المواجهات على حدود قطاع غزة
ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في المواجهات على حدود قطاع غزة
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
التقاط

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز ببيت لحم
التقاط

إصابات بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
pp

الاحتلال يصيب مواطنين شرق بيت لحم
mm

الاحتلال يصدر (27) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى
526f8e1cc44b9dc23b6998fb0d02f2a2

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من بيت أمر

الأخبار الرئيسية

منذ 6 ساعات

عشرات الآلاف يتوجهون للأقصى لأداء صلاة الجمعة
منذ 15 ساعة

الصحة: وقف توريد الأدوية والتحويلات العلاجية أدى لوفاة عدة مرضى بغزة
منذ 20 ساعة

تسريب صوتي لقيادي فتحاوي يطالب السلطة بعدم حل مشكلة كهرباء غزة
منذ الأمس

حماس تدين قرار النائب العام بالضفة حجب مواقع إعلامية
منذ الأمس

شهيد و 5 عمليات فدائية خلال الأسبوع الثاني من يونيو
منذ الأمس

الطاقة : حكومة رام الله تتربح من أزمة الكهرباء بالقطاع

مقالات

الضغط الثلاثي

الضغط الثلاثي

إياد القرا
الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

د.يوسف رزقة
​إدانة الاستيطان حبر على ورق

​إدانة الاستيطان حبر على ورق

د. أيمن أبو ناهية
إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة