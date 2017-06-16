ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في المواجهات على حدود قطاع غزة

قناة الأقصى - غزة



أصيب مواطِنان اثنان برصاص الاحتلال الصهيوني في المواجهات الجارية على الحدود الشرقية .

وأكدت وزارة الصحة وصول 3 إصابات إلى مشافيها، إحداهما بالرأس، وإصابة أكثر من 20 مواطنًا بحالة الاختناق جراء قنابل الغاز .

وبينت أنه تعرضت سيارات الإسعاف التابعة لها لإطلاق نار متعمد من طرف الاحتلال الصهيوني .

وفي نفس السياق تعرضت سيارة بث فضائية الأقصى لإطلاق الرصاص الحي أثناء تغطيتها للأحداث الجارية على المناطق الحدودية .

وكان الحراك الشعبي قد دعا لجمعة الغضب لأجل كسر الحصار عن قطاع غزة .

وأكد الحراك الشعبي على مواصلة فعالياته الغاضبة والرافضة للحصار حتى يتم كسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة .



