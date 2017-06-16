إصابات بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



أصيب 10 مواطنين على الأقل بالاختناق الشديد خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة، لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14عامًا لصالح مستوطني "قدوميم".

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية اطلق جنود الاحتلال خلالها الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة 10 مواطنين على الاقل بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وكانت المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، بمشاركة واسعة من أبناء القرية الذين رددوا الهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الاجانب ونشطاء السلام .