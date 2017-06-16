مشروع قانون بالكنيست لمنع القدس من التقسيم

قال موقع "0404" العبري إن رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بنت يعمل على قانون استراتيجي يمنع تقاسم مدينة القدس مع أية جهة أجنبية في حال أية تسوية سياسية قادمة.

وأوضح الموقع أن مشروع القانون الصهيوني سينص على أن تقسيم مدينة القدس في أي تسوية سياسية يجب أن يحصل على الأغلبية الخاصة وهي 80 عضو كنيست، واعتبرت هذه الأغلبية خط دفاع عن تقسيم المدينة.

وأشار إلى أن مشروع قانون "منع تقسيم القدس" سيعرض خلال الأسبوعين القادمين على اللجنة الوزارية الصهيونية الخاصة بشؤون التشريع والتي ترأسها وزيرة القضاء الصهيوني أيلت شاكيد" والتي هي الأخرى من حزب البيت اليهودي صاحب مشروع القانون.