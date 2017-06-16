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عشرات الآلاف يتوجهون للأقصى لأداء صلاة الجمعة

الجمعة 16 يونيو 2017 01:31 م بتوقيت القدس المحتلة

عشرات الآلاف يتوجهون للأقصى لأداء صلاة الجمعة

توجه عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة المحتلة ومن داخل الخط الأخضر إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية صهيونية مشددة.

ومنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين دون سن الأربعين من التوجه إلى مدينة القدس، ولا ينسحب هذا المنع على النساء.

وبدأ توافد الفلسطينيين باتجاه القدس المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر، ولا بد أن يمر سكان الضفة المحتلة عبر الحواجز العسكرية الصهيونية التي تفصل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال في مدينة القدس والبلدة القديمة والطرق المؤدية إليها، وكان نحو ثلاثمئة ألف فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة الجمعة الماضية في المسجد الأقصى.

وشملت إجراءات الأمن المشددة كل الحواجز الصهيونية في الضفة، بما فيها حاجز بيت لحم.

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توافد آلاف الفلسطينيين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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