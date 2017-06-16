الاحتلال يصدر (27) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

أصدرت سلطات الاحتلال (27) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، أن من بين الأوامر الصادرة سبعة أوامر صدرت بحقّ أسرى أمضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر، هم:

1-ابراهيم جاك عبد المحسن، رام الله، 4 شهور تمديد

2-أحمد عبد الباسط أبو ريا، الخليل، 6 شهور تمديد

3-نديم ابراهيم صبارنة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

4-علي تقي توفيق، طولكرم، 4 شهور تمديد

5-سعدي محمود خضيرات، الخليل، 4 شهور تمديد

6-محمد غسان نجدي، طولكرم، 4 شهور تمديد

7-حسن حسنين شوكة، بيت لحم، 3 شهور تمديد

8-يزن محمد شلباية، رام الله، 3 شهور تمديد

9-عريب وليد سالم، رام الله، 4 شهور تمديد

10-أحمد فايز سعدي، جنين، 4 شهور تمديد

11-عبد العزيز محمود مبارك، رام الله، 4 شهور أمر جديد

12-محمود كمال الرزي، جنين، 3 شهور تمديد

13-عمر محمد براقة، أريحا، 4 شهور أمر جديد

14-لؤي سامي أشقر طولكرم، 3 شهور تمديد

15-مجدي عبد القادر عويدات، أريحا، شهران تمديد

16-محمد فيصل أبو سخا، جنين، 3 شهور تمديد

17-أسامة خالد يامين، نابلس، 3 شهور تمديد

18-عوض محمود العساكرة، بيت لحم، 4 شهور تمديد

19-نسيم فضل الرفاعي، الخليل، 6 شهور أمر جديد

20-خالد منصور عبد النبي، الخليل، 3 شهور تمديد

21-معاذ محمد صومان، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

22-بسام عبد الرحيم حماد، سلواد، 4 شهور أمر جديد

23-حمودة أكرم جابر، الخليل، 6 شهور أمر جديد

24-إياد سلامة دبس، بيت لحم، 6 شهور تمديد

25-سامي فايز سرحان، الخليل، 4 شهور تمديد

26-أحمد سامي وردة، رام الله، 4 شهور تمديد

27-ناجي حمدي أبو خلف، 3 شهور تمديد