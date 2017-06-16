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"المقامرة بحياة المرضى جريمة تستوجب المحاسبة"

الصحة: وقف توريد الأدوية والتحويلات العلاجية أدى لوفاة عدة مرضى بغزة

الجمعة 16 يونيو 2017 04:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

الصحة: وقف توريد الأدوية والتحويلات العلاجية أدى لوفاة عدة مرضى بغزة

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن وقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية ومصادرة حق الحصول على التحويلات العلاجية أدى لوفاة عدد من المرضى في القطاع.

وأضاف القدرة في تصريح مقتضب، الجمعة، أن المقامرة بحياة المرضى ومصادرة حقهم في العلاج بشكل متعمد جريمة بحق شعبنا الفلسطيني بكامله، ويتوجب محاسبة المتسببين بها دون استثناء.

وأوضح أن هذه الإجراءات بحق غزة أدت إلى وفاة عدد من المرضى بسبب عدم اتاحة الفرصة لهم بالعلاج في الوقت المناسب.

وأبدى القدرة قلق وزارة الصحة على آلاف المرضى في غزة، جراء هذه الإجراءات التي تتبعها الحكومة في رام الله من منع التحويلات العلاجية ووقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع.

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