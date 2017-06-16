هنية يؤكد دعمه للجهود السودانية والعربية لرأب الصدع

قناة الأقصى - غزة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، مساء الخميس الرئيس السوداني عمر البشير، مقدماً التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد هنية خلال اتصاله دعم التحركات السودانية وتحركات الأشقاء العرب لإصلاح ذات البين وتحقيق وحدة الشعوب العربية واستقرارها وأمنها.

واعتبر أن الخلاف لا يصب لصالح الأمة، مشيرا إلى أن الاحتلال يتربص بأمتنا وقضيتنا.

ولفت إلى أن استعادة الأمة عافيتها يؤدي إلى التفرغ لقضيتها المركزية قضية فلسطين والأقصى.

من جانبه، أكد الرئيس البشير على موقف بلاده في وسعيها لتحقيق وحدة الأمة، متمنيا لهنية التوفيق في الأمانة التي اختاره إخوانه لحملها.