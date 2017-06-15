  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

خلال اتصاله بماجد فرج

بالفيديو : تسريب صوتي لقيادي فتحاوي يطالب السلطة بعدم حل مشكلة كهرباء غزة

الخميس 15 يونيو 2017 11:15 م بتوقيت القدس المحتلة

تسريب صوتي لقيادي فتحاوي يطالب السلطة بعدم حل مشكلة كهرباء غزة

قناة الأقصى - غزة 
 

كشف تسريب صوتي عن مطالبة أمين سر حركة فتح في المنطقة الوسطى بقطاع غزة "سعيد أبو مصبح" خلال مكالمة هاتفيه مع رئيس المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية "ماجد فرج"، يطالب السلطة بعدم حل مشكلة كهرباء غزة.

وقال أبو مصبح خلال المكالمة المسجلة إنه يرى بشكل شخصي أن لا تتدخل السلطة لحل أزمة كهرباء غزة وأن تبقى الأمور على ما هي عليه.

ووعد فرج في رده على أبو مصبح بأن السلطة لن تساعد في حل الأزمة.

وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة الخميس إن أزمة الكهرباء ما زالت في أوجها مع إصرار الحكومة في رام الله بفرض كامل الضرائب على وقود محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بما يرفع سعره لنحو ثلاثة أضعاف السعر الفعلي، مما يعيق شراء الوقود تشغيل المحطة.

ويعاني قطاع غزة منذ نحو 3 أشهر من أزمة حادة في الكهرباء بمعدل 4 ساعات وصل يليها 12 ساعة قطع بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل إثر نفاد وقود المنحتين القطرية والتركية.

وتوقفت المحطة بعد رفض السلطة الفلسطينية رفض ضريبة البلو التي تجبيها على وقود محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
عمار دويك الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

الهيئة المستقلة: حجب السلطة لمواقع إخبارية لا أساس له في القانون
حظر المواقع 11

نيابة السلطة تحظر 11 موقعاً الكترونياً بالضفة المحتلة

منظمة حقوقية: ممارسات السلطة ضد غزة لا أخلاقية
3fe7108ae175ec8f5d76a9e3c0419421

الاحتلال يستجيب لطلب عباس بتخفيض كهرباء غزة
;ljkhdgs

الصحة تحذر من تداعيات تقليص كهرباء غزة

الأخبار الرئيسية

منذ 7 ساعات

حماس تدين قرار النائب العام بالضفة حجب مواقع إعلامية
منذ 11 ساعة

شهيد و 5 عمليات فدائية خلال الأسبوع الثاني من يونيو
منذ 7 ساعات

الطاقة : حكومة رام الله تتربح من أزمة الكهرباء بالقطاع
منذ 9 ساعات

نيابة السلطة تحظر 11 موقعاً الكترونياً بالضفة المحتلة
منذ 11 ساعة

منظمة حقوقية تدعو سلطة رام الله لوقف الاعتقالات التعسفية
منذ 11 ساعة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مقالات

الضغط الثلاثي

الضغط الثلاثي

إياد القرا
الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

الأونروا بين البقاء والتفكيك؟!!

د.يوسف رزقة
​إدانة الاستيطان حبر على ورق

​إدانة الاستيطان حبر على ورق

د. أيمن أبو ناهية
إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

إذا كانت حماس إرهابية فقطر إرهابية

د. فايز ابو شمالة