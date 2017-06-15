تسريب صوتي لقيادي فتحاوي يطالب السلطة بعدم حل مشكلة كهرباء غزة

قناة الأقصى - غزة



كشف تسريب صوتي عن مطالبة أمين سر حركة فتح في المنطقة الوسطى بقطاع غزة "سعيد أبو مصبح" خلال مكالمة هاتفيه مع رئيس المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية "ماجد فرج"، يطالب السلطة بعدم حل مشكلة كهرباء غزة.

وقال أبو مصبح خلال المكالمة المسجلة إنه يرى بشكل شخصي أن لا تتدخل السلطة لحل أزمة كهرباء غزة وأن تبقى الأمور على ما هي عليه.

ووعد فرج في رده على أبو مصبح بأن السلطة لن تساعد في حل الأزمة.

وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة الخميس إن أزمة الكهرباء ما زالت في أوجها مع إصرار الحكومة في رام الله بفرض كامل الضرائب على وقود محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بما يرفع سعره لنحو ثلاثة أضعاف السعر الفعلي، مما يعيق شراء الوقود تشغيل المحطة.

ويعاني قطاع غزة منذ نحو 3 أشهر من أزمة حادة في الكهرباء بمعدل 4 ساعات وصل يليها 12 ساعة قطع بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل إثر نفاد وقود المنحتين القطرية والتركية.

وتوقفت المحطة بعد رفض السلطة الفلسطينية رفض ضريبة البلو التي تجبيها على وقود محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.