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الهيئة المستقلة: حجب السلطة لمواقع إخبارية لا أساس له في القانون

الخميس 15 يونيو 2017 05:37 م بتوقيت القدس المحتلة

الهيئة المستقلة: حجب السلطة لمواقع إخبارية لا أساس له في القانون

قناة الأقصى - غزة

أكد عمار دويك مدير الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان، أن حجب السلطة لمواقع إخبارية يخالف مبادئ حقوق الانسان، وتحديدا الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

وقال دويك في منشور على صفحته على الفيسبوك، إن حجب المواقع ليس له أساس في القانون الفلسطيني، ويضر بصورة شعبنا ويضعنا في مصاف الدول القليلة في العالم التي تحجب مواقع انترنت.

وأضاف: "أن هذا القرار يدفع المواطنين باتجاه شراء خدمات انترنت من شركات "اسرائيلية" ما يضر بالاقتصاد الوطني".

وأشار الى أنه سبق للسلطة عام 2012 أن حجبت مواقع إخبارية فلسطينية، لكن الحكومة في حينها تراجعت، وصدر قرار بعدم العودة لسياسة حجب المواقع.

وأصدر النائب العام بالضفة المحتلة أحمد براك، قراراً بحظر مواقع فلسطينية، في إجراء تعسفي يعكس مدى انحدار مستوى الحريات العامة والتعبير في الضفة المحتلة.

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