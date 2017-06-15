الطاقة : حكومة رام الله تتربح من أزمة الكهرباء بالقطاع

قناة الأقصى - غزة

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة الخميس إن أزمة الكهرباء ما زالت في أوجها مع إصرار حكومة رام الله بفرض كامل الضرائب على وقود محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بما يرفع سعره لنحو ثلاثة أضعاف السعر الفعلي، مما يعيق شراء الوقود تشغيل المحطة.

وأوضحت سلطة الطاقة في بيان لها أن توقف محطة الكهرباء عن العمل إلى تقليص برنامج الكهرباء لتصل فترات القطع إلى 12 ساعة، وهو ما يدفع الكثير من المواطنين والجهات الأخرى لبدائل الطاقة كالمولدات الخاصة، والتي تشتري الوقود بكامل الضرائب المفروضة عليه.

وذكرت أنه في إحصائية رسمية فقد بلغت كميات الوقود الموردة لقطاع غزة لمحطات السيارات والمولدات نحو 157 مليون لتر في عام 2016، ونحو 110 مليون لتر منها لمولدات الكهرباء الخاصة بالمواطنين.

ولففت إلى أن هذه الكميات حققت عوائد ضريبية (للسلطة الفلسطينية) بقيمة 455 مليون شيكل منها 318 مليون شيكل من عوائد مولدات الكهرباء.

وأوضحت أن هذا يعني استفادة الحكومة الفلسطينية من توقف محطة الكهرباء في غزة، وتوجيه كميات الوقود بدلاً منها إلى السوق المحلي سواءً لمحطات السيارات أو مولدات الكهرباء وذلك بعوائد ضريبية خيالية.

وأكدت أن حكومة رام الله مطالبة بحل أزمة الكهرباء وإلغاء كافة الضرائب عن وقود محطة الكهرباء حتى يتم تشغيلها وتخفيف خسائر المواطنين.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة سببها الضرائب التي تفرضا سلطة رام الله على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات وصول الكهرباء لمنازل المواطنين حاليا 4 ساعات مقابل 12 قطع يوميا.