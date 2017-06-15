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استهداف مباشر لحرية الرأي والتعبير

حماس تدين قرار النائب العام بالضفة حجب مواقع إعلامية

الخميس 15 يونيو 2017 04:37 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تدين قرار النائب العام بالضفة حجب مواقع إعلامية

قناة الأقصى - غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار النائب العام للسلطة في الضفة "أحمد براك" حجب عدد من المواقع الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

وعد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الخميس، القرار استهدافا مباشرا لحرية الرأي  والتعبير يعكس النهج الدكتاتوري لعباس وسلطته في التعامل مع شعبنا الفلسطيني ومكوناته المختلفة.

وطالب برهوم أبناء شعبنا ونخبه ومكوناته كافة بالتصدي لهذا النهج غير الأخلاقي والعمل على إفشال كل مخططات أبو مازن في مصادرة الحريات والتغول على أبناء شبعنا ومصادرة قراره.

كما طالب المؤسسات الحقوقية والنقابية بمغادرة مربع الصمت عن إجراءات عباس وأن تقول كلمتها بوضوح تجاه ما تقوم به هذه السلطة من قمع للحريات وتدمير للمنظومة القيمية للوطن والمجتمع.

وكان النائب العام بالضفة المحتلة، أصدر اليوم الخميس، قراراً بحجب 11 موقعا الكترونيا فلسطينيًا "مقربة من حماس ومن النائب المفصول من فتح محمد دحلان".

وبحسب مصادر محلية، فإن النائب العام بالضفة محمد براك أصدر قراراً رسمياً وجهه للشركات المزودة بخدمة الانترنت، طالبهم خلاله بحجب 11 موقعاً الكترونياً.

وعرف من بين المواقع المحظورة، وكالة شهاب الإخبارية، وموقع وكالة فلسطين الآن، وموقع صحيفة فلسطين، وموقع أجناد، صوت فتح الإخباري، المركز الفلسطيني للإعلام.

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