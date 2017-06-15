كتلة الصحفي: حجب المواقع بالضفة انتهاك للأعراف الإعلامية

قناة الأقصى - غزة

استهجنت كتلة الصحفي الفلسطيني اليوم الخميس، إصدار النائب العام في الضفة المحتلة محمد براك قراراً بحجب 11 موقعاً الكترونياً فلسطينياً.

وعبرت الكتلة في بيان صحفي وصل قناة الأقصى نسخة عنه، عن إدانتها لقرار النائب العام في الضفة بحجب المواقع الـ11 واعتبرته انتهاك واضح للأعراف الإعلامية وتكريس لسياسة تكميم الأفواه وقمع للحريات والتي أبرزها قمع حرية الرأي والتعبير وكذلك منع المعلومة عن المواطن والتي كفلها القانون الفلسطيني.

وقالت، "كان من الأجدر على النائب العام أن يقوم بإصدار قرارات بحجب المواقع الصهيونية التي تبث الشائعات والدعاية وتستهدف اللحمة والوحدة الفلسطينية بدلا من حجب مواقع فلسطينية !".

ودعت الكتلة النائب العام وبشكل فوري إلى التراجع عن هذا القرار غير الصائب والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية بل إنه يعزز الرؤية الصهيونية في إخراس كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين.

وعبرت عن اصطفافها إلى جانب المواقع الإلكترونية الفلسطينية التي أصدر النائب العام قراراً بحجبها عن المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة وأكدت أن مثل هذه السلوكيات تعطي إشارات على أهمية هذه المواقع وسمو رسالتها والحقيقة التي تحملها للمواطن الفلسطيني.

وطالبت كتلة الصحفي كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى إصدار مواقف تدين مثل هذا السلوك غير القانوني والذي يعزز سياسات تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة.

كما دعت كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى العمل الحثيث من أجل إعادة ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني وإقامة نقابة صحفيين حقيقية تكون فعلا قادرة عن الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي تعاني الويلات في الضفة المحتلة دون أن يحرك أحد ساكناً.

وكان النائب العام بالضفة المحتلة، أصدر اليوم الخميس، قراراً بحجب 11 موقعا الكترونيا فلسطينيًا "مقربة من حماس ومن النائب المفصول من فتح محمد دحلان".

وبحسب مصادر محلية، فإن النائب العام بالضفة محمد براك أصدر قراراً رسمياً وجهه للشركات المزودة بخدمة الانترنت، طالبهم خلاله بحجب 11 موقعاً الكترونياً.

وعرف من بين المواقع المحظورة، وكالة شهاب الإخبارية، وموقع وكالة فلسطين الآن، وموقع صحيفة فلسطين، وموقع أجناد، صوت فتح الإخباري، المركز الفلسطيني للإعلام.