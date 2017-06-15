نيابة السلطة تحظر 11 موقعاً الكترونياً بالضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصدر النائب العام بالضفة المحتلة، اليوم الخميس، قرارا بحجب 11 موقعا الكترونيا فلسطينيًا "مقربة من حماس ومن النائب المفصول من فتح محمد دحلان".

وبحسب مصادر محلية، فإن النائب العام بالضفة محمد براك أصدر قراراً رسمياً وجهه للشركات المزودة بخدمة الانترنت، طالبهم خلاله بحجب 11 موقعاً الكترونياً.

وعرف من بين المواقع المحظورة، وكالة شهاب الإخبارية، وموقع وكالة فلسطين الآن، وموقع صحيفة فلسطين، وموقع أجناد، صوت فتح الإخباري، المركز الفلسطيني للإعلام.

من جهتها، أكدت إحدى الشركات المزودة للانترنت، أنها تلقت قرار النيابة بحظر بعض المواقع الالكترونية، رافضة الكشف عن عدد وأسماء المواقع الالكترونية التي سيتم حجبها.