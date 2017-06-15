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6 أسرى من الضفة المحتلة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الخميس 15 يونيو 2017 02:00 م بتوقيت القدس المحتلة

6 أسرى من الضفة المحتلة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

يدخل اليوم الخميس ستة أسرى من الضفة المحتلة المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير سعد الدين مسعد سعد الدين جبر (41 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 35 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.

ومن بيت لحم/ الأسير إسماعيل موسى محمد حمدان (49 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير عيسى محمد إسماعيل بطاط (45 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير أحمد ذيب عبد الرحمن دهيدي (35 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير أحمد جميل شحادة جعب من مخيم جنين المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في السجون.

ومن مدينة نابلس الأسير محمد رفيق شريف عليوي (33 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003

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