شهيد و 5 عمليات فدائية خلال الأسبوع الثاني من يونيو

قناة الأقصى - غزة

شهد الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري 5 عمليات فدائية أدت لإصابة 6 صهاينة في أنحاء متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين، وارتقاء شهيد في قطاع غزة.

ففي مدينة القدس أصيب جنديان صهيونيان بجراح متوسطة، عقب رشقهم بالحجارة من قبل شبان المدينة المقدسة قرب باب العمود، كما أصيب جندي صهيوني بجراح متوسطة، بعد رشقه بالحجارة في المواجهات التي داخل المسجد الأقصى.

وفي مدينة عسقلان أصيب جندي صهيوني بجراح طفيفة، عقب رشقه بالحجارة من قبل شبان انتفاضة القدس.

أما في البلدة القديمة بالخليل، فتعرض جندي صهيوني لإصابة متوسطة بعد رشقه بالحجارة بعد المواجهات القوية التي اندلعت بالبلدة، أما في قرية بيت حنينا أصيب جندي صهيوني بجراح، بعد رشقه بالحجارة من قبل الشبان الثائر في القرية.

وخلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، استهدف مجموعة من الشبان في الضفة المحتلة، معسكر قبة راحيل بعبوتين ناسفتين، دون أن يعترف الاحتلال بوقوع إصابات.

وخلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، استشهد الشاب عائد خميس جمعة (20 عاما) برصاص الاحتلال خلال المواجهات شرق جباليا في قطاع غزة.

ووفق الإحصائية التي أعدها موقع الانتفاضة، فقد أصيب 24 مواطناً بالرصاص الحي والمطاطي، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب، خلال المواجهات التي اندلعت في 43 نقطة مواجهة.

وشهدت هذه المواجهات إلقاء 8 زجاجات حارقة، في مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو للعام 2017.

ولا تزال قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز جثامين ستة شهداء من شهداء انتفاضة القدس، والشهداء المحتجزة جثامينهم هم:

1-الاستشهادي القسامي عبد الحميد أبو سرور (19 عاماً) من مخيم عايدة -بيت لحم، استشهد بتاريخ 20/4/2016.

2- محمد ناصر محمود الطرايرة (16 عاماً)، من الخليل، واستشهد بتاريخ 30/6/2016.

3- القسامي محمد جبارة أحمد الفقيه (29 عاماً)، من صوريف – الخليل، واستشهد بتاريخ 27/7/2016.

4- رامي محمد زعيم علي العورتاني (31 عاماً)، من نابلس، استشهد بتاريخ 31/7/2016.

5- مصباح أبو صبيح (39 عاماً)، من سلوان بالقدس المحتلة، واستشهد بتاريخ 9/10/2016.

6- فادي أحمد القنبر (28 عاما)، من القدس المحتلة، واستشهد بتاريخ 8/1/2017.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 64 مواطناً فلسطينياً بينهم 16 طفل، وتركزت الاعتقالات في محافظات (الخليل، القدس، جنين، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم وقلقيلية)، وبينهم أسرى محررين.