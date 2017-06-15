منظمة حقوقية تدعو سلطة رام الله لوقف الاعتقالات التعسفية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، سلطة رام الله إلى وقف الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح كافة المعتقلين لديها.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، على خلفية إقدام جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني على معاودة اعتقال منسق الكتلة الإسلامية في جامعة فلسطين التقنية الطالب عزالدين يوسف زهدي فريحات، يوم الأحد الماضي، أن "هذه الاعتقالات تتم لأغراض سياسة، وتستهدف بشكل رئيس الطلاب الجامعيين لقيادتهم الكثير من الأنشطة المناهضة للاحتلال الصهيوني، وهو حق مشروع لهم".

وحمّلت المنظمة رئيس حركة فتح محمود عباس المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالب عز الدن فريحات ودعته إلى التدخل الفوري لإجلاء مصيره والإفراج عنه فورا، والتحقيق معه في أي انتهاكات قد يكون تعرض لها.

وكان جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني قد أعاد اعتقال منسق الكتلة الإسلامية في جامعة فلسطين التقنية الطالب عزالدين يوسف زهدي فريحات (مواليد 21 أبريل/نيسان 1994) مساء الأحد الماضي، من محل إقامته بيامون في جنين، والذي لم يمض سوى أسابيع قليلة على الإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي دام 42 يوماً، واقتيد فريحات إلى مقر الجهاز في جنين دون عرضه على أي جهة قضائية حتى الآن، أو السماح لأسرته بزيارته.

ونقلت المنظمة عن أسرة فريحات، تأكيدها "أن الأجهزة الأمنية في جنين قامت باعتقال عز الدين ووالده وتعريضهما للاختفاء القسري دون السماح للأسرة بلقائهما أو الإفصاح عن أسباب اعتقالهما، ثم أفرجت عن والده بعد 24 ساعة دون اطلاعه على مبرر احتجازه أو نجله".

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد وثقت تعرض عز الدين فريحات للتعذيب داخل المقار الأمنية بعد اعتقاله بصورة تعسفية لأسباب سياسية على خلفية نشاطاته التابعة للكتلة الإسلامية في الجامعة، كان آخرها في 20 مارس الماضي، حيث اعتقل من محل إقامته واقتيد إلى جهاز الأمن الوقائي بطولكوم واستمر اعتقاله حتى 2 مياو الماضي على ذمة المحافظ.

وأشار بيان المنظمة إلى أن الطالب عز الدن فريحات بالإضافة إلى اعتقاله لمدة 17 يوماً من قبل جهاز المخابرات العامة في 19 فبراير الماضي، قضاها دون العرض على أي جهة قضائية حتى أفرج عنه بتاريخ 5 مارس الماضي، كما أنه أسير محرر سبق وأن اعتقل داخل السجون الإسرائيلية في 14 نيسان من العام الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر وغرامة مالية، قبل أن يفرج عنه في 23 أكتوبر الماضي، وفق البيان.