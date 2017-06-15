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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخميس 15 يونيو 2017 11:54 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، بحماية قوات الاحتلال.

وأقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال أغلقت "باب المغاربة" عقب اقتحام 38 مستوطنا يهوديا، من خلاله، كما قامت بحمايتهم حتى خروجهم من "باب السلسلة".

وأشارت إلى أن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد الأقصى لعدة ساعات، كما تلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم وأدوا بعض الصلوات التلمودية بحماية الشرطة. 

وتقتحم جماعات المستوطنين المسجد الأقصى بشكل يومي،  تحت حراسة مشددة من قبل الاحتلال في محاولة لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

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