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عُثر عليه مقيدا وهو على قيد الحياة

مستوطنون يعذبون طفلا من نابلس ويسكبون على جسده مواد حارقة

الخميس 15 يونيو 2017 08:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يعذبون طفلا من نابلس ويسكبون على جسده مواد حارقة

قناة الأقصى - نابلس

نجا الطفل بشار عبد اللطيف غزال من بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، من محاولة إعدام على يد المستوطنين الصهاينة.

وأفادت مصادر محلية في نابلس أن الجيش الصهيوني سلّم الارتباط الفلسطيني الطفل غزال مساء أمس الأربعاء بعد فقدانه منذ الصباح.

وأكدت المصادر أن الطفل عُثر عليه مقيدا في مستوطنة قريبة من بيت فوريك، وعليه آثار تعذيب وحروق ناتجة عن سكب مواد بلاستيكية مصهورة على جسده.

والطفل غزال يبلغ من العمر 8 سنوات، وقد توفي والده أمس الأربعاء، كما ذكر مواطنون من البلدة.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى، وقد أعادت للأذهان خطف وإعدام المستوطنين للطفل محمد أبو خضير في القدس المحتلة قبل ثلاثة أعوام، عندما سكبوا عليه مواد حارقة وأضرموا فيه النيران.

مستوطنون يعذبون طفلا من نابلس ويسكبون على جسده مواد حارقة
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