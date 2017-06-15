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مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة

الخميس 15 يونيو 2017 04:31 ص بتوقيت القدس المحتلة

مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الصهيوني، فجر الخميس، بعد اعتقال عدد من المواطنين في مدن قلقيلية والخليل ونابلس بالضفة المحتلة.

وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتقلت مراد القواسمي شقيق الشهيد القسامي مروان القواسمي بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل.

وفي الخليل أيضا، اعتقى الاحتلال الأسير المحرر محمود العويوي، والمواطن محمد الجعبري.

وفي قلقيلية، اعتقل الاحتلال الشاب جمال جميل داود (22 عاما) بعد مداهمة وتفتيش منزله في حيّ جعيدي بالمدينة، كما اعتقل الشاب يحيى سليم من عزون.

وأفاد المراسل بأن مواجهات اندلعت مع القوات الصهيونية في عزون شرق قلقيلية، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والقنابل الصوتية.

أما في نابلس فاعتقلت قوات الاحتلال المواطن فاروق البشتاوي بعد اقتحام المدينة.

مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة
مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة
مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة
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